Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций

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Минобороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстреле позиций на границе.

В заявлении Министерства обороны Армении в говорится, что 9 декабря военные Азербайджана открыли огонь по их позициям.

"9 декабря подразделения ВС Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, открыв в 16:25 интенсивный огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в Гегаркуникской области. Армянская сторона открыла ответный огонь", – отмечается в сообщении.

Позже Армения заявила о двух раненых военнослужащих в результате происшествия. В 18:00 (20:00 по Нур-Султану) перестрелка прекратилась.

Министерство обороны Азербайджана также опубликовало в Facebook, что военнослужащие Армении совершили очередную провокацию в Кяльбаджарском районе.

"9 декабря примерно в 15:00 армянские военные подразделения с боевых позиций в направлении Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском районе", – говорится в публикации.

Отмечается, подразделения армии Азербайджана приняли соответствующие меры.

Ранее в ноябре Армения заявила, что азербайджанские военные открыли огонь на границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946254-armeniya-i-azerbaydzhan-obvinili-drug-druga-v-obstrele-pozitsiy/