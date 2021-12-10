Бразилия может отказаться от карнавала в 2022 году из-за COVID-19

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Глава чрезвычайного департамента по борьбе с COVID-19 Министерства здравоохранения Бразилии Розана Лейте де Мело выступила против проведения карнавала в следующем году, передает RG.RU.

Она отметила, что несмотря на высокие показатели вакцинации в Бразилии, жителям страны все же необходимо придерживаться рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и отказаться от участия в проведении массовых мероприятий.

"Карнавал – это, безусловно, праздник, который нас всех сближает и объединяет, но в то же время сам формат мероприятия не позволяет отследить соблюдение дистанции между людьми и ношение масок. Даже человек, прошедший полный курс вакцинации, может вновь заразиться коронавирусом", – пояснила де Мело.

По ее словам, позиция Минздрава Бразилии относительно карнавала может измениться к весне 2022 года, но лишь в случае улучшения ситуации с COVID-19 в стране.

Тем временем власти Рио-де-Жанейро надеются, что карнавал все-таки состоится, и уже установили в городе специальные блоки для организации безопасности шествия.

Ранее читатели журнала Time назвали "Человеком года" президента Бразилии Жаира Болсонару.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946243-braziliya-mozhet-otkazatsya-ot-karnavala-v-2022-godu-iz-za-covid-19/