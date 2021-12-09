Назван главный оттенок 2022 года по версии Pantone

Главный оттенок 2022 года. Кадр из видео: Pantone

Институт цвета Pantone назвал главный оттенок 2022 года.

Им стал сиреневый оттенок под названием 17-3938 Very Peri. Специалисты описали его, как "динамичный оттенок синего с живительным фиолетово-красным оттенком, сочетающий верность и постоянство синего с энергией и волнением красного".

"Общество продолжает осознавать, что цвет - важная форма общения и способ выражать эмоции, и сложность этого нового синего с красно-фиолетовым оттенком подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами", - говорит вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман.

Оттенок сочетает в себе качества синего цвета, но в то же время в нем присутствуют фиолетово-красные оттенки. Он излучает жизнерадостное настроение и динамичное присутствие, которое "поощряет смелое творчество и творческое самовыражение".

В этом году Pantone выбрали цвет самостоятельно, используя цифровые технологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946152-nazvan-glavnyy-ottenok-2022-goda-po-versii-pantone/