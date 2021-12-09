CNN рассказали о наименее вероятном варианте санкций США в отношении России

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Источники рассказали CNN о наименее вероятных вариантах санкций США в отношении России.

По словам официальных лиц, приближенных к администрации Байдена, энергетические санкции будут введены в крайнем случае. Так как это может оказать влияние на мировую экономику и внутренние цены на бензин.

"Энергетическая часть (санкций) - это более экстремальный вариант, если в этом появится необходимость", - сказал представитель, добавив, что эти меры не будут введены первым делом.

Один из источников утверждает, что варианты санкций, предоставленные Байдену, способны нанести "значительный ущерб" экономике и финансовой системе России.

Также утверждается, что некоторые из представителей европейских партнеров, с которыми сейчас сотрудничает американское правительство, могут отговорить США от введения мер против энергетических компаний России.

Американское правительство планирует ввести пакет санкций против России в случае ее "вторжения" в Украину. На фоне этих новостей упал курс рубля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946071-cnn-rasskazali-o-naimenee-veroyatnom-variante-sanktsiy-ssha-v-otnoshenii-rossii/