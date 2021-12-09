Deutsche Bank спрогнозировал главные тренды 2022 года

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Аналитики Deutsche Bank опубликовали доклад, в котором рассказали о 10 темах, что станут главными трендами 2022 года и окажут влияние на макроэкономику, передает РБК.

Вопреки мнению многих экспертов аналитики Deutsche Bank не считают, что в будущем мировой экономике грозит стагфляция. Вместо этого будет наблюдаться "growthflation" - высокие темпы роста с высокой инфляцией.

Если кардинальные изменения не затронут человечество, ситуация с COVID-19 станет легче. "Вертолетные деньги", которые поддерживают людей в период пандемии, будут поддерживать инфляцию.

Авторы доклада не сомневаются, что в будущем будут достигнуты успехи в борьбе с коронавирусом. Расширится производство вакцин, а их одобрение в применении на детях увеличит уровень коллективного иммунитета.

Помимо этого возможна разработка лекарственных препаратов от COVID-19.

Примерно от трех до семи лет требуется для восстановления рынка труда. Но в настоящее время, как говорят аналитики, наблюдается "гиперзвуковая" скорость восстановления рынка.

Однако здесь есть и своя опасность. Рост зарплат и спроса на рабочую силу может стать одним из проинфляционных факторов.

Снижение уровня конкуренции и растущие зарплаты сотрудников оказывают давление на норму прибыли компаний. К этому прибавляются растущие ключевые ставки, которые способствуют подорожанию заемных средств.

Благодаря этому компании стремятся повышать эффективность и избавляться от непрофильных активов. Например, Johnson&Johnson, которая недавно объявила о разделении на две различные компании.

Аналитики также предсказали повышение темпов милитаризации космоса. И существующие международные соглашения могут потерять свою силу из-за появления технологий и новых видов вооружения.

В числе других трендов - избыток запасов товаров, конец эпохи свободных денег на фондовых рынках, появление цифровых валют центральных банков и превращение облигаций ESG-сектора в мейнстрим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946055-deutsche-bank-sprognoziroval-glavnye-trendy-2022-goda/