"Омикрон" распространился в 57 странах мира

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Штамм "омикрон" к настоящему времени распространился в 57 странах мира, передает РИА Новости.

Однако доминантным во всем мире сейчас является его предшественник "дельта".

"На данный момент случаи "омикрона" выявлены в 57 странах во всех регионах ВОЗ. Пока большинство выявленных случаев связаны с путешествиями, однако это может измениться", - говорится в сообщении.

Напомним, ученые из Австралии обнаружили генетический подвид штамма "омикрон" в образцах крови человека, который прибыл недавно из Нигерии. По их словам, это не является новым вариантом.

А исследователи из Гонконгского Университета впервые опубликовали изображение нового штамма коронавируса.

Российский вирусолог предположил, сможет ли вытеснить штамм "омикрон" вариант "дельту". Тем временем ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины при Лондонском университете заявили, что недавно выявленный штамм способен передаваться от человека к человеку быстрее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945959-omikron-rasprostranilsya-v-57-stranah-mira/