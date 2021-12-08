ВОЗ предположила, что "омикрон" может доминировать в Европе к январю 2022

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ВОЗ предположила, что "омикрон" может доминировать в Европе уже к январю, передает РИА Новости.

Как гласит сообщение в еженедельном бюллетене ВОЗ об эпидемиологической ситуации в мире, штамм "омикрон" к январю следующего года может уже стать доминантным в странах Европы.

"Основываясь на нескольких предположениях относительно преимущества роста, сроков распространения в европейском регионе, а также учитывая смешение населения и меры общественного здравоохранения и социальные меры, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний спрогнозировал, что если один процент инфекций SARS-CoV-2 будет вызван вариантом "омикрон", то он станет доминантным в Европе, составляя свыше 50 процентов от общего числа новых инфекций, с преимуществом роста в 120 процентов к 1 января 2022 года", - гласит сообщение.

Напомним, ученые из Австралии обнаружили генетический подвид штамма "омикрон" в крови у пациента, прибывшего из Нигерии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945950-voz-predpolozhila-chto-omikron-mozhet-dominirovat-v-evrope-k-yanvaryu-2022/