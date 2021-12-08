Лукашенко заявил, что СНГ доказало свою востребованность

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент Беларуси заявил, что СНГ доказало свою востребованность за все эти годы, передает РИА Новости.

"Президент Беларуси, председатель Совета глав государств Содружества Независимых Государств Александр Лукашенко поздравил лидеров СНГ, а также председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря Содружества Сергея Лебедева с 30-летием организации", - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Он добавил, что за это время организация проделала огромный путь, сумев доказать "востребованность и эффективность".

"Сегодня Содружество является крупнейшим на постсоветском пространстве региональным интеграционным объединением с уникальной диалоговой площадкой, обеспечивающей тесное взаимодействие между государствами-участниками в политической, экономической, гуманитарной и других сферах на основе равноправия и партнерства", - говорит Лукашенко.

Белорусский лидер выразил мнение, что СНГ благодаря совместным усилиям продолжит оставаться неотъемлемым и важным фактором международной жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945893-lukashenko-zayavil-chto-sng-dokazalo-svoyu-vostrebovannost/