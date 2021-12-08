Байден раскритиковал СМИ за "неуместные личные нападки" на уроженку Казахстана Сауле Омарову

Сауле Омарова. Фото: nytimes.com

Президент США подверг критике СМИ за "неуместные личные нападки" на своего протеже и уроженку Казахстана Сауле Омарову, передает Mail Online.

Стало известно, что Сауле Омарова приняла решение отказаться от должности руководителя Управления валютного контроля Минфина Соединенных Штатов. Кандидатуру ученого поддерживал сам президент Байден.

54-летний профессор банковского права Корнельского университета Сауле Омарова, согласно сообщению, "сочла свое дальнейшее выдвижение нецелесообразным".

Байден выразил мнение, что Омарова, будучи рожденной в СССР, жила "американской мечтой". Он добавил, что она бы внесла "бесценное понимание и перспективу" в свою работу "от имени американского народа".

"Но, к сожалению, с самого начала выдвижения своей кандидатуры Сауле подвергалась неуместным личным нападкам, которые были далеко за пределами допустимого", - сказал американский президент.

Во время слушаний в середине ноября республиканцы предприняли попытку уличить ее в приверженности идеям коммунизма. После этого несколько демократов не захотели выступить за утверждение ее кандидатуры.

Кроме того, позже СМИ сообщили, что в 1995 году Омарова была арестована за кражу вещей в магазине Висконсина. Обвинение вскоре было снято в соответствии с программой первого преступления, которая действовала на тот момент в штате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945887-bayden-raskritikoval-smi-za-neumestnye-lichnye-napadki-na-urozhenku-kazahstana-saule-omarovu/