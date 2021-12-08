Генсек ООН изолировался после контакта с зараженным COVID-19

Антониу Гутерриш. Фото: Florian Gaertner/Photothek via Getty Images

Генсек ООН решил изолироваться после контакта с зараженным COVID-19, передает РИА Новости.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш контактировал с человеком, у которого позднее выявился COVID-19. Теперь Гутерриш изолируется и будет выполнять свои обязанности из дома до четверга. Тогда же он будет сдавать тест на коронавирус.

"Подтверждаем, что генеральный секретарь контактировал с лицом, у которого был выявлен COVID-19. У него (у генсека) нет никаких симптомов, и первоначальный тест дал отрицательный результат. В целях предосторожности он отменил все свои контакты и будет работать из дома до тех пор, пока его не сдаст тест в четверг, 9 декабря", - заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

Антониу Гутерриш - португальский государственный деятель, занимает пост Генерального секретаря ООН с 1 января 2017 года.

Напомним, Гутерриш призвал дать доступ всему человечеству к Интернету к 2030 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945838-gensek-oon-izolirovalsya-posle-kontakta-s-zarazhennym-covid-19/