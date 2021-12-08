Беларусь ввела продуктовое эмбарго в ответ на санкции

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Беларусь с 1 января следующего года введет продовольственное эмбарго для стран, применяющих против нее санкции, передает БЕЛТА.

Отмечается, что за 10 месяцев Беларусь импортировала из таких стран продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более 530 млн долларов.

В заявлении пресс-службы правительства Беларуси говорится, что запрет на ввоз распространяется на ряд товаров из ЕС и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии.

"Важнейшим приоритетом для Беларуси по-прежнему остаются интересы своих граждан. Глава государства неоднократно ориентировал на принятие ответных мер без ущерба для населения. По этой причине постановление Совета Министров содержит ряд изъятий, и, в частности, не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также, к примеру, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта", – отметили в пресс-службе.

Белорусские власти добавили, что в случае дальнейших деструктивных действий в отношении Минска они сохранят за собой право расширить перечень запрещенных товаров.

Ранее Александр Лукашенко заявил о начале "горячей войны" в Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945835-belarus-vvela-produktovoe-embargo-v-otvet-na-sanktsii/