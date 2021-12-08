Швеция ввела новые ограничения из-за COVID-19

Иллюстративное фото: Mikael Sjoberg/Bloomberg via Getty Images

В Швеции с 8 декабря введены новые антиковидные ограничительные меры из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, передает РИА Новости.

Как сообщила министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен, ограничения будут вводиться в три этапа. Для начала власти обяжут всех граждан носить маски в транспорте, а компании перевести на удаленный режим работы. После чего студентов также переведут на дистанционное обучение. Кроме того, будет запрещено посещение футбольных матчей.

Третьим этапом ограничат время работы общепитов, а жителям рекомендуют не находиться в местах скопления людей.

Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг добавил, что власти окажут финансовую поддержку жителям, особенно больным COVID-19.

Ранее в связи с распространением омикрон-штамма власти ряд стран уже начали вводить новые ограничения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945825-shvetsiya-vvela-novye-ogranicheniya-iz-za-covid-19/