Мужчина открыл стрельбу в московском МФЦ: три человека погибли, несколько ранены (видео)

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Мужчина открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы. В результате произошедшего погибли и пострадали люди.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о произошедшем в своем официальном Twitter. Он принес соболезнования семьям погибших.

"В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", - написал градоначальник.

Подозреваемый был задержан.

По информации РИА Новости, после стрельбы в столичном МФЦ возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям ("Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия"). Информацию об этом корреспондентам сообщили в СК.

В МВД рассказали, что стрелявшего задержал сотрудник подразделения министерства по вопросам миграции.

Стрелявшему может грозить пожизненный срок.

Издание пишет, что московская прокуратура взяла под свой контроль расследование данного дела.

В МВД корреспондентам сообщили, что стрельбу в столичном МФЦ открыл 45-летний житель Москвы.

Издание 360 пишет, что по словам очевидцев, стрелявший находился в неадекватном состоянии. Предположительно, он открыл огонь из-за отказа надеть маску.

Пострадавшая 10-летняя девочка скончалась в больнице, сообщили корреспонденты. Она стала третьей жертвой стрелка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945767-muzhchina-otkryl-strelbu-v-moskovskom-mfts-dva-cheloveka-pogibli-neskolko-raneny-video/