Китай обещал ответить на решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Китайские власти заявили, что примут решительные меры в ответ на решение Вашингтона бойкотировать Олимпийские игры в Пекине, передает ТАСС.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил, что американские власти серьезно нарушают принцип политической нейтральности физкультуры и спорта, который был установлен Олимпийской хартией.
"Китай выражает США свое сильное недовольство и решительный протест, уже сделал американской стороне строгое представление и примет решительные контрмеры", – добавил он.
По его словам, Вашингтон должен перестать политизировать спорт и препятствовать проведению предстоящих Игр. Иначе, он подчеркнул, это может нанести ущерб их сотрудничеству.
"США заплатят цену за свои неверные действия, следите за информацией", – сказал Чжао Лицзянь.
Ранее правительство США официально объявило дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине. Но при этом сами американские спортсмены бойкотировать игры не будут.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945740-kitay-obeschal-otvetit-na-reshenie-ssha-boykotirovat-olimpiadu-v-pekine/