Китай обещал ответить на решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Чжао Лицзянь. Фото: Kyodo News via Getty Images

Китайские власти заявили, что примут решительные меры в ответ на решение Вашингтона бойкотировать Олимпийские игры в Пекине, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил, что американские власти серьезно нарушают принцип политической нейтральности физкультуры и спорта, который был установлен Олимпийской хартией.

"Китай выражает США свое сильное недовольство и решительный протест, уже сделал американской стороне строгое представление и примет решительные контрмеры", – добавил он.

По его словам, Вашингтон должен перестать политизировать спорт и препятствовать проведению предстоящих Игр. Иначе, он подчеркнул, это может нанести ущерб их сотрудничеству.

"США заплатят цену за свои неверные действия, следите за информацией", – сказал Чжао Лицзянь.

Ранее правительство США официально объявило дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине. Но при этом сами американские спортсмены бойкотировать игры не будут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945740-kitay-obeschal-otvetit-na-reshenie-ssha-boykotirovat-olimpiadu-v-pekine/