Генсек ООН призвал подключить всех людей к Интернету к 2030 году

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: EuropaNewswire/Gado/Getty Images

Генеральный секретарь ООН призвал дать доступ к Интернету всем людям к 2030 году, передает РИА Новости.

"Пандемия COVID-19 выявила способность интернета изменить жизнь. Цифровые технологии спасли жизни, позволив миллионам людей безопасно работать, учиться и общаться в интернете. Но пандемия также увеличила цифровой разрыв и темную сторону технологий: молниеносное распространение дезинформации, манипулирование поведением людей и так далее", - заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

По его мнению, человечество может решить данную проблему, если будет действовать сообща и одновременно укреплять сотрудничество.

При этом, как утверждает генеральный секретарь ООН, следует установить "четкие правила защиты прав человека и основных свобод, восстановив контроль над нашими данными; путем противодействия дезинформации и разжиганию ненависти; и подключив всех к интернету к 2030 году".

Ранее Гутерриш призвал страны создать международный план вакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945721-gensek-oon-prizval-podklyuchit-vseh-lyudey-k-internetu-k-2030-godu/