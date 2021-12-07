Пандемия COVID-19 стала причиной увеличения смертей от малярии

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На фоне пандемии COVID-19 в мире увеличились показатели заболевания и смертности от малярии, передает официальный сайт ВОЗ.

"Новые данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что пандемия COVID-19 нарушила работу служб борьбы с малярией, что привело к заметному увеличению случаев заболевания и смертности", - говорится в сообщении.

Согласно докладу организации, в прошлом году было зарегистрировано 241 миллион случаев заболевания малярией. Это на 14 миллионов больше, чем в в 2019 году. А количество смертей от этого недуга в 2020 году составило 627 тыс., что на 69 тыс. больше, чем в предыдущий год.

Около 95 процентов случаев малярии в 2020 году приходится на страны Африки к югу от Сахары. При этом 80 процентов летальных исходов - дети до пяти лет.

Специалисты утверждают, что пандемия COVID-19 "застопорила" усилия по борьбе с этой опасной болезнью. Эксперты ВОЗ признают, что здравоохранению следует снова принять соответствующие меры, чтобы остановить распространение малярии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945699-pandemiya-covid-19-stala-prichinoy-uvelicheniya-smertey-ot-malyarii/