Опрос: Трамп обошел бы Байдена, если выборы президента состоялись сейчас

Дональд Трамп. Фото: Tom Pennington/Getty Images

Опрос среди американцев показал, что если бы выборы президента США проходили сейчас, Трамп обошел бы Байдена, передает The Hill.

Согласно новому опросу Центра американских политических исследований Гарвардского университета и Harris Poll, экс-президент США обошел бы Байдена, если бы выборы главы государства 2024 года состоялись бы сейчас.

Как гласят результаты проведенного опроса, 48 процентов человек отдали бы сейчас свой голос Трампу. 45 процентов - Байдену, еще восемь процентов не определились с ответом.

При этом Байдена бы преимущественно поддержали жители городов: он обогнал Трампа на 20 пунктов. А экс-президента США поддержало бы больше население сельской местности. Там он обошел Байдена на 33 пункта.

Опрос проводился среди 1989 американцев в период с 30 ноября по 2 декабря.

Ранее мы писали, что рейтинг Байдена среди жителей США вновь упал до рекордного минимума. Также стало известно, что возможно он намерен снова баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945595-opros-tramp-oboshel-by-baydena-esli-vybory-prezidenta-sostoyalis-seychas/