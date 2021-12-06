Лукашенко заявил о начале "горячей войны" в Беларуси

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси началась "горячая война". Суть этого противостояния, по его мнению, в том, что против Минска воюют в средствах массовой информации, в политике, в дипломатии, в экономике – во всем.

Лукашенко заявил, что в Беларуси настали непростые времена. По его мнению, развязанная против Минска "гибридная война" в любой момент может перейти в "горячую" фазу.

"Суть этой войны заключается в том, что против нас воюют в средствах массовой информации, в политике, в дипломатии, в экономике – во всем. Просто подошли к горячей войне", – цитирует БелТА белорусского лидера.

Лукашенко считает, что Запад в данный момент ожидает подходящего момента, чтобы начать так называемую "горячую войну".

В качестве примера он вспомнил визит комиссии в августе 2021 года, которая прибыла в республику после инцидента с посадкой самолета Ryanair весной. С официальным заявлением по поводу итогов проверки, как отметил он, до сих пор никто не выступил.

Лукашенко не исключил, что противники также могут выдвинуть очередные обвинения в адрес Минска, связанные с миграционным кризисом на границе с Польшей.

Ранее белорусский президент рассказал, что могло бы случиться со страной, если бы к власти пришла оппозиция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945551-lukashenko-zayavil-o-nachale-goryachey-voyny-v-belarusi/