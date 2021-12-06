Новый канцлер Австрии принес присягу

Карл Нехаммер. Фото: Joe Klamar/AFP/Getty Images

Новым канцлером Австрии официально стал Карл Нехаммер, ранее занимавший пост министра внутренних дел страны. Совсем недавно он принес присягу.

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник привел к присяге нового канцлера Карла Нехаммера, сообщает РИА Новости. Церемония состоялась сегодня в канцелярии федерального президента.

По информации издания, в прошлую пятницу глава МВД Австрии Нехаммер заявил, что единогласно назначен лидером Австрийской народной партии (АНП), а вместе с этим – и кандидатом на пост нового канцлера страны.

Это произошло после того, как накануне Себастьян Курц, который был председателем АНП с 2017 года, заявил, что складывает свои полномочия. В октябре он покинул пост канцлера на фоне антикоррупционного расследования.

Себастьян Курц. Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Вслед за ним о готовности сложить свои полномочия канцлера заявил Александер Шалленберг, ставший им лишь 11 октября. Он выразил убежденность, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках.

Александер Шалленберг. Фото: Georg Hochmuth/APA/AFP/Getty Images

Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца. Вакантным стал и пост министра образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945548-novyy-kantsler-avstrii-prines-prisyagu/