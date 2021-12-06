Правительство города в Китае выплатит заболевшим COVID-19 жителям по 1570 долларов

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Власти города Харбин объявили, что будут выплачивать по 1570 долларов тем людям, тест на коронавирус у которых окажется положительным, передает Free The Words.

При этом отмечается, что правительство Харбина будет выплачивать 10 тыс. юаней (1570 долларов) только тем, кто самостоятельно прибыл в центр, чтобы сообщить о возможном заболевании. В случае если этот инфицированный был обнаружен при помощи системы отслеживания, денег ему не дадут.

Данный шаг был предпринят для того, чтобы стимулировать местных жителей чаще проверяться на COVID-19. Так как с 29 ноября по 5 декабря в городе было выявлено только по 10 случаев ежедневно.

Правительство Китая уже долгое время ориентируется на политику "нулевого коронавируса". Так, например, из-за шести выявленных случаев заражения заблокировали целый город Ланьчжоу с населением в четыре миллиона человек.

В октябре китайское правительство объявило, что протестирует десятки тысяч образцов из банка крови в городе Ухань для расследования происхождения COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945479-pravitelstvo-goroda-v-kitae-vyplatit-zabolevshim-covid-19-zhitelyam-po-1570-dollarov/