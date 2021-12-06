Премьер Японии заявил о готовности пойти на контакт с Ким Чен Ыном без условий

Фумио Кисида. Фото: Nikkei / Uichiro Kasai

Премьер-министр Японии заявил о том, что готов пойти на переговоры с лидером КНДР, передает РИА Новости.

"Я сам лично готов без предварительных условий пойти на непосредственный контакт с Ким Чен Ыном.… Необходимо подвести черту под несчастным прошлым и стремиться к нормализации отношений Японии и Северной Кореи", - заявил Фумио Кисида на 207-й сессии парламента, которая открылась в понедельник.

Кисида пообещал приложить всевозможные усилия и не исключил возможности сотрудничества с другими странами для того, чтобы решить проблему этнических японцев в Северной Корее. Известно, что последние удерживаются насильно в этой стране с 1970-80-х годов.

207-я сессия парламента продлится до 21 декабря.

Напомним, официальные лица Южной Кореи оценили упоминание Ким Чен Ыном декларации о Корейской войне 1950-1953 годов. Президент Мун Чжэ Ин отметил, что такое Кимом упоминается "впервые". Формально стороны еще не подписывали официально мирного договора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945462-premer-yaponii-zayavil-o-gotovnosti-poyti-na-kontakt-s-kim-chen-ynom-bez-usloviy/