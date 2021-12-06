Разработчик Astra-Zeneca: следующие пандемии могут быть более смертоносными, чем COVID-19

Человек в маске. Иллюстративное фото: Bloomberg/Toru Hanai/Getty Image

Одна из создателей вакцины от COVID-19 заявила, что следующие пандемии могут оказаться еще более смертоносными, передает Би-би-си.

Профессор Сара Гилберт заявила, что человечеству нужно быть готовым к последующим пандемиям. Она добавила, что необходимо быть осторожным и со штаммом "омикрон", потому что степень его вредоносности еще до конца не изучена.

"Это будет не последний раз, когда вирус угрожает нашей жизни и нашим средствам к существованию. По правде говоря, следующий может быть хуже. Он может быть более заразным или более смертельным, или и тем, и другим", - говорит Гилберт.

По словам ученого, мировое сообщество не должно потерять знания и успехи, которые были достигнуты за это время.

Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения рассказала о степени тяжести COVID-19 при заболевании штаммом "омикрон".

Тем временем ученые из России обнаружили способ лечения дыхательной недостаточности у переболевших коронавирусной инфекцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945451-razrabotchik-astra-zeneca-sleduyuschie-pandemii-mogut-byt-bolee-smertonosnymi-chem-covid-19/