Двум младенцам по ошибке поставили вакцину от COVID-19 в Бразилии

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В бразильском Сан-Паулу двум младенцам по ошибке поставили прививку от коронавируса препаратом Pfizer, передает Uol.

По данным издания, детям должны были поставить плановые комбинированные прививки от дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита В. Однако после ошибочной вакцинации от COVID-19 двухмесячную девочку госпитализировали с рвотой и температурой. У четырехмесячного мальчика также поднялась высокая температура, он находится в больнице. Сейчас состояние младенцев стабилизировалось.

Создатели препарата Pfizer посоветовали наблюдать детей в больнице в течение недели, каждые 48 часов брать анализы крови, делать электро- и кардиограмму.

Медсестра, которая перепутала препараты для вакцинации, отстранена от работы. Начато внутреннее расследование.

Ранее сообщалось, что вакцины от COVID-19 хранили в неработающем холодильнике в прививочном пункте Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945401-dvum-mladentsam-po-oshibke-postavili-vaktsinu-ot-covid-19-v-brazilii/