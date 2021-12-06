США объявят бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине на этой неделе

Белый дом. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Администрация американского президента Джо Байдена на этой неделе может объявить бойкот Олимпийским играм в Пекине, передает CNN со ссылкой на источники.

Издание пишет, что США объявят дипломатический бойкот Играм в Пекине. Это означает, что официальных лиц Соединенных Штатов не будет на Олимпиаде-2022.

Источники издания отметили, что таким образом США намерены подать сигнал китайским властям и в то же время дать американским спортсменам возможность участвовать в соревнованиях.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады. Однако позже Белый дом отказался комментировать сообщения о бойкоте предстоящих Игр. А Джо Байден, отвечая на вопрос, отправят ли США делегацию на Игры, сбил с толку журналистов своим ответом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945396-ssha-obyavyat-boykot-olimpiade-2022-v-pekine-na-etoy-nedele/