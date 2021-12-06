Какие страны ввели новые ограничения из-за омикрон-штамма

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В связи с распространением омикрон-штамма власти некоторых стран уже начали вводить новые ограничения.

Кипр с 6 декабря ввел обязательный ПЦР-тест для всех, кто прибыл на остров. В стране отменены мероприятия в торговых центрах к предстоящим праздникам, а компании должны перевести часть сотрудников на дистанционную работу, передает РИА Новости.

Бельгия также с понедельника, 6 декабря, усиливает ограничительные меры из-за нового штамма коронавируса. Теперь маски обязательны для детей с шести лет, школьники уйдут на каникулы на неделю раньше – с 20 декабря, сообщает РИА Новости. Если в классе заболели два ученика, то весь класс отправляется на карантин. Власти также призывают родителей вакцинировать детей младше 12 лет.

Кроме этого, с 6 декабря массовые мероприятия с участием более 200 человек в помещениях запрещены. На мероприятиях при участии 50 и более человек обязательно наличие COVID-сертификата и контроль уровня углекислого газа.

Швейцария с 6 декабря обязует всех жителей иметь COVID-сертификаты для посещения встреч в закрытых помещениях с участием более 10 человек, а также для мероприятий на открытом воздухе с участием свыше 300 человек, пишет ТАСС. Помимо этого, ПЦР-тесты будут действовать только 48 часов, а экспресс-тесты – сутки. Компаниям также рекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу.

Ранее стало известно, что Германия введет новые ограничения для невакцинированных от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945385-kakie-strany-vveli-novye-ogranicheniya-iz-za-omikron-shtamma/