ВОЗ заявила об отсутствии смертей от омикрон-штамма

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что от омикрон-штамма не умер пока ни один человек, передает Daily Mail.

Эксперты ВОЗ заявили, чтобы выяснить, насколько заразен новый штамм коронавируса, нужно больше времени. Им также необходимо изучить, вызывает ли этот вариант более тяжелое течение COVID-19 и могут ли имеющиеся вакцины с ним справиться.

"Мы собираемся получить ответы, которые нужны всем", - сказал Майкл Райан, директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

ВОЗ отметила, что пока не зафиксировала случаев смерти от омикрон-штамма. Однако этот вариант быстро распространяется и может стать причиной новых случаев заболевания в мире.

По данным организации, штамм "омикрон" обнаружен уже в 38 странах.

Ранее в организации заявили, что появление новых штаммов неизбежно из-за неравномерного распределения вакцин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945373-voz-zayavila-ob-otsutstvii-smertey-ot-omikron-shtamma/