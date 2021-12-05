Привитые "Спутником V" казахстанцы смогут совершить хадж в 2022 году

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Со следующего года власти Саудовской Аравии открывают границы для привитых вакциной "Спутник V", но при соблюдении нескольких условий. Такое решение приняли регулирующие органы королевства.

Саудовская Аравия вошла в число 102 государств, доступных привитым "Спутником V" для посещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"При въезде вакцинированные "Спутником V" лица должны пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест", – уточнили представители фонда.

В пресс-релизе от РФПИ отмечается, что решение властей позволит верующим совершить паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина. Эти два направления популярны среди мусульман ряда государств, в том числе и Казахстана.

Отметим, что в этом году проживающие в других странах мусульмане не смогли совершить паломничество. Дело в том, что вакцинация от COVID-19 стала обязательным условием для посещения Саудовской Аравии. Однако в утвержденном Минздравом страны списке препаратов не было вакцин, которыми прививают казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945352-privitye-sputnikom-v-kazahstantsy-smogut-sovershit-hadzh-v-2022-godu/