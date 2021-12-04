Эрдоган "переименовал" Турцию

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Новым экспортным брендом Турции, нацеленным на повышение узнаваемости продукции страны по всему миру, станет Türkiye. Соответствующий указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Теперь турецкую продукцию будут представлять под единым брендом Made in Türkiye вместо Made in Turkey.

Также этот термин намерены использовать при переписке с зарубежными странами-партнерами.

В документе указывается, что название Made in Türkiye глубже отражает культуру и ценности народа Турции. С появлением нововведения перевод с английского языка как "индейка" станет неправильным.

Напомним, в конце ноября в Турции вспыхнули беспорядки на фоне обвала лиры. По мнению казахстанки, живущей в Стамбуле, данная ситуация сильно пошатнула позиции местного бизнеса, однако благоприятно сказалась на туристах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945292-erdogan-pereimenoval-turtsiyu/