Еще шесть стран за последние сутки подтвердили случаи заражения омикрон-штаммом

Аэропорт в Инчхоне, Южная Корея. Фото: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images

Власти Франции, Южной Кореи, Малайзии, Финляндии, Шри-Ланки и Греции подтвердили случаи заражения омикрон-штаммом.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран подтвердил девять случаев заражения новым штаммом COVID-19, передает РИА Новости.

Он не исключил тот факт, что омикрон-штамм распространяется по Франции уже несколько недель.

Издание со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) сообщает, что число подтвержденных случаев заболевания штаммом коронавируса "омикрон" в Южной Корее достигло шести.

Министр здравоохранения Малайзии Хайри Джамалуддин заявил, что у них также был обнаружен первый случай заражения омикрон-штаммом, передает The Star. Зараженным оказался турист из ЮАР, который прибыл в страну 19 ноября.

Греция подтвердила вчера, 2 декабря, первый случай заражения штаммом "омикрон". Гражданин Греции, который был заражен новым вариантом, полностью вакцинирован. Об этом сообщили министр здравоохранения Танос Плеврис и руководитель Национальной организации общественного здравоохранения EODY Теоклис Заутис, передает РИА Новости.

Национальный институт здравоохранения и социального благосостояния Финляндии (THL) сообщил в четверг, 2 декабря, что у одного больного COVID-19 был найден омикрон-штамм, передает Yle. Новый вариант обнаружен у жителя Хельсинки, побывавшего в Швеции. Он был полностью вакцинирован. Тест на COVID-19 положительный и у членов его семьи, но штамм пока не определен.

В Шри-Ланке также был обнаружен первый случай заражения омикрон-штаммом. Представитель отделения эпидемиологии Минздрава Шри-Ланки Самитху Гиниге заявил, что зараженный накануне вернулся из ЮАР, пишет РИА Новости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945170-esche-shest-stran-za-poslednie-sutki-podtverdili-sluchai-zarazheniya-omikron-shtammom/