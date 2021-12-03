Германия введет новые ограничения для невакцинированных от COVID-19

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Федеральные и региональные власти Германии решили ввести новые ограничения для людей, не получивших прививку от COVID-19, чтобы не допустить четвертой волны коронавируса, передает BBC.

Теперь в Германии посещать культурные и развлекательные мероприятия, торговые центры могут только те, кто получил вакцину от коронавируса или уже им переболел.

По словам исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель, в феврале следующего вакцинация может стать обязательной.

Согласно новым ограничительным мерам, невакцинированные будут ограничены встречами с членами семьи и двумя другими людьми, клубы будут закрыты в районах, где за последние семь дней было зарегистрировано 350 случаев заражения на 100 тыс. человек, мероприятия на открытом воздухе будут иметь ограниченное количество зрителей - 15000 человек. Кроме того, власти запретили продажу петард и салютов в канун Нового года.

Ранее стало известно, что в Германии будут введены бесплатные тесты на коронавирус.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945158-germaniya-vvedet-novye-ogranicheniya-dlya-nevaktsinirovannyh-ot-covid-19/