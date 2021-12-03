Байден представил новый план борьбы с COVID-19

Джо Байден. Фото: Pete Marovich/Abaca/Bloomberg via Getty Images

Американский президент Джо Байден рассказал о новом плане борьбы с распространением коронавируса в США на ближайшие три месяца, передает РИА Новости.

По его словам, этот плане не включает возможности прекращения работы федеральных органов в экстренной ситуации, а также локдауна.

"Эксперты говорят, что количество случаев COVID-19 продолжит расти в предстоящие недели и этой зимой. Нам нужно быть готовыми", - сказал Байден.

Как отметил глава США, они намерены расширить масштаб тестирования и вакцинации жителей страны от COVID-19.

Байден пояснил, что его план борьбы также включает открытие клиник для "семейных" вакцинаций и повышение численности групп реагирования на пандемию и активизацию усилий по глобальной вакцинации.

Кроме того, президент США обратился к частным компаниям, призвав их дать сотрудникам оплачиваемое время для получения прививок от COVID-19.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что для защиты от нового штамма коронавируса необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться.

Власти США сообщили, что ужесточат требования к тестам на COVID-19 для въезда в страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945063-bayden-predstavil-novyy-plan-borby-s-covid-19/