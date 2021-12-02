Саакашвили назвал обвинения в растрате госсредств "абсурдными"

Михаил Саакашвили. Фото: Evgen Kotenko/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

Бывший президент Грузии ответил на обвинения в суде в растрате средств, передает РИА Новости.

В Тбилиси продолжились разбирательства по делу о растрате госсредств бывшим президентом Саакашвили. Сторона обвинения утверждает, что за время своего правления страной, бывший грузинский президент приобрел пиджаки, пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет, приобрел наручные часы.

Саакашвили все обвинения отрицал.

"Это абсурдные и постыдные обвинения... Меня обвиняют в том, что всегда хотел всех встретить на высшем уровне, а это инстинкт грузин, гостеприимство, чего нет у русских", - заявил Саакашвили.

По словам политика, грузинские власти действуют по указке российского правительства

"Весь этот процесс - это фарс... Я не прошу благодарности за реформы, но несправедливости я не вынесу. И слова "коррупция" в связи с именем Саакашвили я не приму", - отметил Саакашвили.

Ранее арестованный экс-глава Грузии рассказал, почему вернулся на родину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944982-saakashvili-nazval-obvineniya-v-rastrate-gossredstv-absurdnymi/