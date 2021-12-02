Навальный вошел в список 50 людей года по версии Bloomberg

Алексей Навальный. Фото: YouTube-канал "Алексей Навальный"

Bloomberg опубликовало список 50 людей этого года. В список включили Навального.

"Ярый критик Кремля, который более 10 месяцев провел в заключении, вылечившись за границей от отравления", - написали про российского оппозиционера журналисты агентства.

Помимо Навального в список вошли актер Джейсон Судейкис, бывшая супруга Джеффа Безоса Макензи Скотт, пожертвовшая после развода с миллиардером 8,6 млрд долларов, что сделало ее "одним из самых плодовитых филантропов в истории".

Также лицами года по версии Bloomberg стали бывшая сотрудница Facebook Френсис Хауген, которая обвинила соцсеть в причинении вреда обществу, предоставив внутренние документы компании.

А также Альберт Бурла - глава фармацевтической компании Pfizer, певица Бритни Спирс, создатель сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек и другие.

Напомним, отбывавшие наказание с Навальным в колонии рассказали об издевательствах над ним.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944969-navalnyy-voshel-v-spisok-50-lyudey-goda-po-versii-bloomberg/