Главный инфекционист США сообщил о сопротивляемости омикрон-штамма вакцинам

Энтони Фаучи. Фото: Jim Lo Scalzo/EPA/Bloomberg via Getty Images

Энтони Фаучи, главный инфекционист США, заявил, что омикрон-штамм, вероятно, легче передается и может сопротивляться действию вакцин.

На брифинге Белого дома, который транслировался в Twitter, Фаучи сообщил, что "молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины". Однако экспертам предстоит еще это выяснить.

Поэтому главный инфекционист США рекомендует американцам привиться бустерной вакциной, чтобы избежать массового распространения штамма "омикрон".

Ранее Фаучи порекомендовал жителям США как можно быстрее ревакцинироваться. Потому что бустерная доза прививки от COVID-19 обеспечит определенную защиту организму.

Американский президент Джо Байден заявил, что для защиты от нового штамма коронавируса необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944835-glavnyy-infektsionist-ssha-soobschil-o-soprotivlyaemosti-omikron-shtamma-vaktsinam/