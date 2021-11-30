Первый случай заболевания штаммом "омикрон" выявили на французском острове

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Во Франции выявили первого заболевшего штаммом "омикрон", передает РИА Новости.

Случай выявили в заморском регионе на острове в Индийском океане Реюньон. Им оказался мужчина, которому более 50 лет. Оказалось, он совершил деловую поездку через Мозамбик и ЮАР, а затем вернулся обратно в Реюньон.

"Один из шести (выявленных возможных - ред.) случаев оказался положительным ... Я не хочу делать из этого тайну ... поэтому объявляю: случай положительный", - сообщил эксперт из Объединенной группы по исследованию инфекционных процессов на тропических островах (PIMIT) Патрик Мавенги.

После этого он и его ближайшее окружение было немедленно изолировано.

Самый первый случай заболевания штаммом "омикрон" был зафиксирован в Южно-Африканской Республике.

В связи с этим китайская фармацевтическая компания Sinovac заявила о возможных планах создать препарат от нового варианта. На данный момент они приступили к изучению штамма "омикрон".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944625-pervyy-sluchay-zabolevaniya-shtammom-omikron-vyyavili-na-frantsuzskom-ostrove/