Первый случай заболевания штаммом "омикрон" выявили на французском острове

Во Франции выявили первого заболевшего штаммом "омикрон", передает РИА Новости.
Случай выявили в заморском регионе на острове в Индийском океане Реюньон. Им оказался мужчина, которому более 50 лет. Оказалось, он совершил деловую поездку через Мозамбик и ЮАР, а затем вернулся обратно в Реюньон.
"Один из шести (выявленных возможных - ред.) случаев оказался положительным ... Я не хочу делать из этого тайну ... поэтому объявляю: случай положительный", - сообщил эксперт из Объединенной группы по исследованию инфекционных процессов на тропических островах (PIMIT) Патрик Мавенги.
После этого он и его ближайшее окружение было немедленно изолировано.
Самый первый случай заболевания штаммом "омикрон" был зафиксирован в Южно-Африканской Республике.
В связи с этим китайская фармацевтическая компания Sinovac заявила о возможных планах создать препарат от нового варианта. На данный момент они приступили к изучению штамма "омикрон".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944625-pervyy-sluchay-zabolevaniya-shtammom-omikron-vyyavili-na-frantsuzskom-ostrove/