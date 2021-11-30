Johnson & Johnson заявила о начале разработки вакцины от омикрон-штамма

Офис Johnson & Johnson. Фото: Brenton Geach/Gallo Images via Getty Images

Компания Johnson & Johnson приступила к созданию вакцины от нового штамма коронавируса, сообщается на их сайте.

В заявлении говорится, что американская компания совместно с учеными из Южной Африки и по всему миру изучают, насколько их вакцина от коронавируса эффективна против новых вариантов, в том числе и омикрон-штамма.

"Помимо этого, компания разрабатывает специальную вакцину против омикрон-варианта и по мере необходимости будет совершенствовать ее", – отмечает компания.

Ранее исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что уверен в эффективности препарата PAXLOVID против омикрон-штамма.

Кроме того, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработка вакцины против омикрон-штамма COVID-19 займет около 10 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944614-johnson-johnson-zayavila-o-nachale-razrabotki-vaktsiny-ot-omikron-shtamma/