Pfizer уверен в эффективности препарата PAXLOVID против омикрон-штамма

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Исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что препарат PAXLOVID будет эффективен против нового штамма, передает The Hill.

По словам Бурлы, лекарственное средство создавалось с учетом будущих мутаций коронавируса.

"Это дает мне очень, очень высокий уровень уверенности, что на лечение, лечение пероральным способом этот вирус влияние не окажет. Когда дело доходит до вакцины, то пока определенности нет. Не думаю, будто результат окажется таким, что вакцины не защищают", – заявил он.

Бурла отметил, что пока о штамме "омикрон" мало известно, в ближайшие несколько недель должно появиться больше информации.

Ранее ВОЗ заявила, что переболевшие могут заразиться новым штаммом COVID-19 "омикрон".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944572-pfizer-uveren-v-effektivnosti-preparata-paxlovid-protiv-omikron-shtamma/