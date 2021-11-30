Власти Австрии планируют штрафовать за отказ от вакцинации от COVID-19

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В Австрии власти планируют ввести законопроект, который обязуют местных жителей вакцинироваться от COVID-19. В противном случае их ждет штраф до 7200 евро (3,5 млн тенге), передает "Газета.ру" со ссылкой на Die Presse.

Жители Австрии, не желающие ставить прививку, должны будут оплатить штраф в размере 3600 евро (1,78 млн тенге). Если человека отказывается платить штраф, то его могут посадить в тюрьму на четыре месяца. В случае повторного отказа от вакцинации штраф уже составит 7200 евро (3,5 млн тенге).

Однако, штраф не грозит тем, кто имеет повышенный риск для жизни и здоровья из-за прививки, а также беременным и детям до 12 лет.

Законопроект пока находится на доработке, но его окончательный вариант будет представлен в декабре.

Ранее правительство Австрии заявило, что намерено ввести обязательную вакцинацию и национальный локдаун с 22 ноября до не позднее 13 декабря в связи с эпидситуацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944552-vlasti-avstrii-planiruyut-shtrafovat-za-otkaz-ot-vaktsinatsii-ot-covid-19/