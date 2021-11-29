Умер известный советский и российский режиссер Владимир Наумов

Владимир Наумов. Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Сегодня, 29 ноября, на 94 году жизни скончался народный артист СССР, известный режиссер и актер Владимир Наумов.

Как пишет РИА Новости, о смерти режиссера сообщил зампред Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

Отмечается, что на данный момент информации о причине смерти Наумова нет.

Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Игоря Савченко.

Много лет в своей режиссерской работе активно сотрудничал с Александром Аловым. Одной из самых известных работ режиссерского тандема стал фильм "Бег" - первая экранизация произведений Михаила Булгакова в СССР.

Также среди работ Наумова отмечают такие фильмы, как "Тегеран-43" и "Легенда о Тиле". В качестве актера сыграл в картинах "Третий удар", "Гори, гори, моя звезда" и "Кража".

С 1963 года Наумов был руководителем Творческого объединения киностудии "Мосфильм".

Звание народного артиста СССР получил в 1983 году. Был обладателем множества кинематографических наград, в том числе Венецианского и Московского кинофестивалей.

В 1985 году Наумов стал лауреатом Государственной премии Советского Союза.

Помимо вышесказанного, при жизни был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также ордена Почета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944477-umer-izvestnyy-sovetskiy-i-rossiyskiy-rezhisser-vladimir-naumov/