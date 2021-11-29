ВОЗ заявила, что появление новых штаммов неизбежно из-за неравномерного распределения вакцин

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Гендиректор ВОЗ заявил, что появление новых штаммов коронавируса также связано с неравномерным распределением вакцин, передает РИА Новости.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что к завершению пандемии приблизят разумная кампания вакцинации в странах и дополнительные меры защиты. При этом локдауны являются чрезвычайной мерой.

Кроме того, немаловажно справедливое и равномерное распределение вакцин от коронавирусной инфекции. В противном случае это может привести к появлению различных штаммов.

"Мы не сможем преодолеть этот кризис, если не сможем решить проблему вакцинирования… Если несправедливость в распределении вакцин будет сохраняться, этот вирус будут продолжать эволюционировать непредсказуемым образом", - сказал Гебрейесус.

Первый случай заражения штаммом "омикрон" был зафиксирован в ЮАР. Российский вирусолог предположил, что он мог возникнуть в организме ВИЧ-инфицированного пациента. Тем временем китайская фармацевтическая компания Sinovac заявила о возможных планах разработать препарат от нового варианта "омикрон".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944456-voz-zayavila-chto-poyavlenie-novyh-shtammov-neizbezhno-iz-za-neravnomernogo-raspredeleniya-vaktsin/