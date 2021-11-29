Ученый из ЮАР предрек четвертую волну пандемии в мире

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Ученый из ЮАР заявил, что мир стоит на пороге четвертой волны коронавируса, передает РИА Новости.

"Глядя на глобальную ситуацию, можно увидеть, что мир прошел через первую, вторую и третью волны, на ряде континентов число (случаев) сейчас стабильно растет, так что на глобальном уровне мы можем стоять на пороге четвертой волны", - говорит эпидемиолог из Южно-Африканской Республики Салим Абдул Карим.

По его словам, новый штамм "омикрон" имеет способность избегать воздействия антител и может быстрее распространяться. На данный момент сведений очень мало, но существующие методы лечения COVID-19 имеют шанс быть эффективными.

Кроме того, разработанные вакцины обеспечивают какую-то защиту от тяжелого течения недуга и летального исхода.

Салим Абдул Карим раскритиковал решение некоторых стран закрыть границы. Это, по его мнению, не принесет никакой пользы в данной сложившейся ситуации.

Первый случай заболевания штаммом "омикрон" был зафиксирован в ЮАР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944449-uchenyy-iz-yuar-predrek-chetvertuyu-volnu-pandemii-v-mire/