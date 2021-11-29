ВОЗ заявила, что существующие вакцины способны защитить от штамма "омикрон"

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ВОЗ сообщила, что на сегодня случаев смерти после заражения штаммом "омикрон" не зафиксировано, передает РИА Новости.

"На сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая смерти, связанного со штаммом "омикрон", - говорится в сообщении организации.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения также добавили, что существующие вакцины от коронавирусной инфекции могут защитить от тяжелого течения болезни или летального исхода.

"Несмотря на неопределенность, разумно предполагать, что имеющиеся ныне вакцины в некоторой степени защищают от тяжелого течения болезни и летального исхода", - подтвердила организация.

Первый случай заболевания новым штаммом был зафиксирован в ЮАР. Российский вирусолог предположил, что он изначально возник у ВИЧ-инфицированного пациента.

ВОЗ заявила, что у переболевших COVID-19 есть вероятность заболеть новым штаммом "омикрон". А специалист из ЮАР назвала основные признаки заражения этим вариантом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944431-voz-zayavila-chto-suschestvuyuschie-vaktsiny-sposobny-zaschitit-ot-shtamma-omikron/