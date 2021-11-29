ВОЗ сообщила о высоком риске распространения штамма "омикрон" по миру

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Представители ВОЗ сообщили, что риск распространения штамма "омикрон" по всему миру высок, передает РИА Новости.

"В зависимости от характеристик (нового штамма. — Прим. ред.) могут возникнуть серьезные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за "омикрона", - говорится в сообщении организации.

Они добавили, что пока ни одного летального исхода у инфицированных штаммом "омикрон" не зафиксировали. А в большинстве случаев тесты способны выявить наличие данного варианта.

Первый случай заболевания штаммом был зафиксирован в ЮАР. Специалисты Всемирной организации здравоохранения выдвинули гипотезу, что он возник у пациента с ослабленным иммунитетом.

Так же предположил российский вирусолог. По его мнению, вариант скорее всего возник у ВИЧ-инфицированного.

Тем временем Председатель Медицинской ассоциации ЮАР назвала основные признаки заражения штаммом "омикрон". Это головная боль, сильная усталость и другие признаки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944414-voz-soobschila-o-vysokom-riske-rasprostraneniya-shtamma-omikron-po-miru/