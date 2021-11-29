Япония закроет въезд для иностранцев из-за штамма "омикрон"

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Японское правительство приняло решение временно закрыть въезд для иностранцев из-за распространения штамма "омикрон" во всем мире, передает РИА Новости.

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что введенные ранее послабления для некоторых лиц из других стран для въезда в страну отменяются. Теперь с 30 ноября въезд для иностранцев закрыт.

"Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября", - сказал Кисида.

Экстренная мера вводится временно, пока ученые не выяснят больше информации о новом штамме.

Ранее в Японии с 8 ноября был разрешен въезд студентам, бизнесменам и специалистам с сертифицированными в стране вакцинами от COVID-19. Для этого необходимо было выполнять ряд эпидемиологических условий.

Недавно ВОЗ заявила, что переболевшие могут заразиться новым штаммом "омикрон". Также специалисты организации выдвинули гипотезу о происхождении варианта.

А российский вирусолог предположил, что "омикрон" мог впервые возникнуть у ВИЧ-инфицированного человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944370-yaponiya-zakroet-vezd-dlya-inostrantsev-iz-za-shtamma-omikron/