Трамп заявил, что на месте Байдена сохранил бы американское присутствие в Афганистане

Дональд Трамп. Фото: Zach Gibson - Pool/Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что хотел сохранить военное присутствие Штатов на территории Афганистана, передает РИА Новости.

В частности Трамп, по его словам, хотел бы сохранить под контролем авиабазу Баграм, так как она расположена рядом с китайскими ядерными объектами.

"Я собирался сохранить Баграм из-за Китая, не из-за Афганистана, потому что она в часе лета от их ядерных проблемных объектов... Вы знаете, кто сейчас в Баграме? Китай. Они собираются прибрать его к рукам", - сказал Трамп.

Что касается остальных баз, экс-президент США на месте Байдена разбомбил бы их. Он также подверг критике председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли. Последний утверждал, что бросить военную технику в Афганистане будет дешевле, чем вывозить ее оттуда.

"Я не скажу вам, что я ему ответил, но я не сказал, что он умный человек... Я скажу вам, кто его любит - Россия и Китай, потому что они видят парня, который выводит солдат прежде, чем эвакуировать американцев и вывезти оборудование, который теряет солдат и множество людей, которых терять не следовало бы", - сказал Трамп.

А бывшего афганского главы Ашрафа Гани экс-президент США назвал "жуликом", а также заявил, что всегда знал, что тот сбежит раньше всех.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944352-tramp-zayavil-chto-na-meste-baydena-sohranil-by-amerikanskoe-prisutstvie-v-afganistane/