Главный инфекционист США заявил, что от штамма "омикрон" может защитить ревакцинация

Энтони Фаучи: Al Drago - Pool/Getty Images

Главный инфекционист США Энтони Фаучи принял участие в экстренном брифинге для президента Байдена, передает Twitter Белого дома.

"Доктор Фаучи сообщил, что для получения более точной информации о заразности, степени тяжести и других характеристиках штамма ("омикрон" - ред.), потребуется еще примерно две недели. Существующие вакцины, вероятно, обеспечат определенную степень защиты от тяжелых случаев", - говорится в сообщении Белого дома.

Фаучи порекомендовал американцам как можно быстрее ревакцинироваться. Потому что бустерная доза прививки от COVID-19 обеспечит определенную защиту организму.

Штамм "омикрон" впервые выявили в ЮАР. Позже случаи заражения были зафиксированы в Израиле, Гонконге и Бельгии. Всемирная организация здравоохранения назвала новый вариант угрозой для всего мира.

А в американском штате Нью-Йорк был введен режим ЧС из-за выявления случаев заражения данным штаммом коронавирусной инфекции.

Напомним, врач из ЮАР назвала симптомы заражения штаммом "омикрон".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944343-glavnyy-infektsionist-ssha-zayavil-chto-ot-shtamma-omikron-mozhet-zaschitit-revaktsinatsiya/