Как минимум три человека погибли и четыре пострадали в результате стрельбы в США

Место происшествия. Фото: twitter.com/MNPDNashville

В американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, сегодня произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере три человека, передает NUR.KZ.

Сообщение о стрельбе было опубликовано на официальной странице местной полицейской службы в Twitter.

По данным правоохранителей, перестрелка произошла вечером 26 ноября по местному времени (раннее утро 27 ноября по времени Нур-Султана) в квартире дома на Торбетт-стрит.

В результате происшествия погибли трое молодых людей. Еще четыре человека получили травмы. Их жизням на данный момент ничто не угрожает.

Отмечается, что никаких признаков взлома в квартире полицейские не обнаружили. Также на месте происшествия были найдены два пистолета.

Американские правоохранители на данный момент не предоставили никакой информации об аресте подозреваемых по делу. Расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944246-kak-minimum-tri-cheloveka-pogibli-i-chetyre-postradali-v-rezultate-strelby-v-ssha/