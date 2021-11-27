Режим ЧС ввели в штате Нью-Йорк из-за нового варианта коронавируса

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В пятницу, 26 ноября, новый вариант коронавируса "омикрон" стал причиной введения режима ЧС на территории штата Нью-Йорк.

О новых мерах по борьбе с вариантом "омикрон" объявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул на своем официальном сайте.

"В силу полномочий, предоставленных мне конституцией и законами штата Нью-Йорк, объявляю чрезвычайную ситуацию для всего штата Нью-Йорк до 15 января 2022 года", - сказано в документе.

Также РИА Новости пишет о том, что накануне президент США Джо Байден подтвердил информацию об ограничении авиасообщения между Штатами и восемью странами Африки, среди которых ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави.

Это также связано с появлением и распространением нового варианта коронавируса. Ограничения вступят в силу в понедельник, 29 ноября.

Напомним, что накануне ВОЗ созвала экстренную встречу из-за нового вариант коронавируса "омикрон", который обнаружили в Ботсване и ЮАР.

Позже сообщалось, что специалисты ВОЗ изучают влияние нового варианта "омикрон" на диагностику.

В тот же день стало известно о первом случае заражения новым вариантом коронавируса в Израиле.

Помимо вышесказанного, ВОЗ уже успела заявить о том, что считает вариант "омикрон" угрозой для мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944223-rezhim-chs-vveli-v-shtate-nyu-york-iz-za-novogo-varianta-koronavirusa/