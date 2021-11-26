Сингапур ограничил въезд из нескольких стран Африки из-за нового штамма COVID-19

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С 28 ноября в Сингапур ограничен въезд для иностранцев из ЮАР и нескольких других стран Африки из-за нового штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, передает ТАСС.

Министерство здравоохранения Сингапура сообщило, что с 28 ноября люди, посетившие Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Мозамбик, Намибию, ЮАР, Эсватини, не смогут въехать или сделать транзит в их стране.

"Исключения будут сделаны для граждан Сингапура, а также иностранцев, имеющих здесь вид на постоянное жительство. Всем им нужно будет после въезда пройти 10-дневный карантин в специальных центрах", - подчеркнули в Минздраве Сингапура.

Ведомство отметило, что на сегодняшний день новый штамм COVID-19 B.1.1.529 не был обнаружен в Сингапуре.

Ранее Великобритания и Израиль ограничили перелеты из стран Африки из-за нового штамма COVID-19.

Тем временем два случая заражения новым штаммом COVID-19 выявили в Гонконге.

Первый случай заражения новым штаммом был выявлен в Израиле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944130-singapur-ogranichil-vezd-iz-neskolkih-stran-afriki-iz-za-novogo-shtamma-covid-19/