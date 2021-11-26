Баку вернул Еревану двух находившихся в плену армян

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Азербайджан вернул Армении двух пленных из этой страны, передает ТАСС.

Обоих граждан вернули на родину в Армению 26 ноября. Один из них - Арамис Арин Жираевич - был схвачен во время боевых действий на армяно-азербайджанской границе 21 ноября. Мужчина был ранен. В Азербайджане ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Второй - Михран Мусаэлян - был задержан 16 ноября при "проникновении на территорию, где несут службу азербайджанские военнослужащие".

"В результате предварительного расследования было установлено, что Мусаэлян является гражданским лицом и перешел на указанную территорию, заблудившись", - говорится в сообщении Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Напомним, 18 ноября Ереван заявил, что азербайджанские военные открыли беспорядочный огонь на границе в Тавушской области. Их действия в ответ были подавлены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944119-baku-vernul-erevanu-dvuh-nahodivshihsya-v-plenu-armyan/